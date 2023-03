LIVE Friburgo-Juventus 0-0, Europa League 2023 in DIRETTA: Szczesny salva i bianconeri (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25? Primo cartellino giallo dell’incontro per Gulde, che dopo esser stato saltato da Rabiot rientra fallosamente sul francese. Il calcio di punizione è da posizione abbastanza laterale a circa 40 metri dalla porta. 24? Continua a spingere il Friburgo che conquista un altro calcio di punizione da posizione laterale per il fallo di Danilo su Doan. 23? Altro fuorigioco di Eggestein, a mettere fine a questo momentaneo assedio del Friburgo, che in pochi minuti ha accerchiato con pericolosità la porta di Szczesny. 22? salvaTAGGIO DI Szczesny!! Il portiere polacco fa una grandissima parata sul colpo di testa di Gregoritsch, che aveva schiacciato per terra. 21? Primo calcio d’angolo della partita per il Friburgo, che ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25? Primo cartellino giallo dell’incontro per Gulde, che dopo esser stato saltato da Rabiot rientra fallosamente sul francese. Il calcio di punizione è da posizione abbastanza laterale a circa 40 metri dalla porta. 24? Continua a spingere ilche conquista un altro calcio di punizione da posizione laterale per il fallo di Danilo su Doan. 23? Altro fuorigioco di Eggestein, a mettere fine a questo momentaneo assedio del, che in pochi minuti ha accerchiato con pericolosità la porta di. 22?TAGGIO DI!! Il portiere polacco fa una grandissima parata sul colpo di testa di Gregoritsch, che aveva schiacciato per terra. 21? Primo calcio d’angolo della partita per il, che ...

