LIVE Friburgo-Juventus 0-0, Europa League 2023 in DIRETTA: annullato un gol ai bianconeri (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39? Rimane a terra Gulde in seguito al calcio d’angolo. L’arbitro olandese ferma momentaneamente il gioco per permettere le cure al giocatore. 38? Tiro violento di Vlahovic, che da circa 30 metri si gira e tenta la conclusione, trovando la deviazione di un difensore avversario. 37? Tenta la conclusione Gunter dal limite dell’area di rigore, ma il capitano del Friburgo non colpisce bene il pallone spedendolo sul fondo. 36? Altro intervento ai limiti della regolarità di Gulde, questa volta su Vlahovic. Ora sta rischiando grosso il numero 5 tedesco, che è già ammonito. 35? Brutto calcione di Gulde ai danni di Fagioli, mentre i due giocatori si trovavano fuori dal campo di gioco proprio sotto gli occhi della panchina bianconera, che protesta veementemente. 33? Contropiede Juventus ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39? Rimane a terra Gulde in seguito al calcio d’angolo. L’arbitro olandese ferma momentaneamente il gioco per permettere le cure al giocatore. 38? Tiro violento di Vlahovic, che da circa 30 metri si gira e tenta la conclusione, trovando la deviazione di un difensore avversario. 37? Tenta la conclusione Gunter dal limite dell’area di rigore, ma il capitano delnon colpisce bene il pallone spedendolo sul fondo. 36? Altro intervento ai limiti della regolarità di Gulde, questa volta su Vlahovic. Ora sta rischiando grosso il numero 5 tedesco, che è già ammonito. 35? Brutto calcione di Gulde ai danni di Fagioli, mentre i due giocatori si trovavano fuori dal campo di gioco proprio sotto gli occhi della panchina bianconera, che protesta veementemente. 33? Contropiede...

