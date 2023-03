LIVE Fenerbahce-Conegliano 2-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: dominio turco nei primi due parziali (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-17 Ace con l’ausilio del nastro per Vargas. 24-17 Ace di Vargas, ci sono sette set-point. 23-17 Ana Cristina attacca letteralmente solo diagonale. 22-17 In rete il servizio di Haak. 21-17 Sette vincente di De Kruijf. 21-16 Solito attacco da posto quattro di Ana Cristina. 20-16 Incomprensione in difesa nel campo del Fenerbahce! 20-15 Fallo di trattenuta di Macris. 20-14 Lunga la battuta di Fedorovsteva. 20-13 Quindicesimo punto della partita per Fedorovsteva. 19-13 Gran primo tempo di Fahr. 19-12 Parallela impressionante di Fedorovtseva. 18-12 Sbaglia dai nove metri anche Eda Erdem. 18-11 Errore in battuta di De Kruijf, i break così non si recuperano. 17-11 Non passa la battuta di Ana Cristina. Fahr prende il posto di Squarcini. 17-10 Invasione a rete di Wolosz al termine di uno scambio ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-17 Ace con l’ausilio del nastro per Vargas. 24-17 Ace di Vargas, ci sono sette set-point. 23-17 Ana Cristina attacca letteralmente solo diagonale. 22-17 In rete il servizio di Haak. 21-17 Sette vincente di De Kruijf. 21-16 Solito attacco da posto quattro di Ana Cristina. 20-16 Incomprensione in difesa nel campo del! 20-15 Fallo di trattenuta di Macris. 20-14 Lunga la battuta di Fedorovsteva. 20-13 Quindicesimo punto della partita per Fedorovsteva. 19-13 Gran primo tempo di Fahr. 19-12 Parallela impressionante di Fedorovtseva. 18-12 Sbaglia dai nove metri anche Eda Erdem. 18-11 Errore in battuta di De Kruijf, i break così non si recuperano. 17-11 Non passa la battuta di Ana Cristina. Fahr prende il posto di Squarcini. 17-10 Invasione a rete di Wolosz al termine di uno scambio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Asia Wolosz sempre sublime!! ???? Grande lavoro a muro per l'alzatrice di @ImocoVolley. Segui l'andata dei quarti c… - RM_623 : LIVE | A. Carraro Imoco CONEGLIANO vs. Fenerbahce Opet ISTANBUL | CEV Ch... - zazoomblog : LIVE Fenerbahce-Conegliano Champions League volley femminile in DIRETTA: trasferta complicata per le campionesse d’… - infoitsport : LIVE Fenerbahce-Conegliano, Champions League volley femminile in DIRETTA - Calciodiretta24 : Siviglia - Fenerbahce: diretta live e risultato in tempo reale -