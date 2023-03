LIVE Fenerbahce-Conegliano 0-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: si comincia nella bolgia turca! (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-7 Sbaglia questa volta dai nove metri la brasiliana. 10-6 Ace con l’ausilio del nastro di Ana Cristina. 9-6 Vargas a segno da seconda linea. 8-6 Gran primo tempo di Squarcini! 8-5 In rete il servizio di Vargas. 8-4 Santarelli chiama subito time-out. 8-4 Muro di Ana Cristina su Plummer. 7-4 Pallonetto in pipe di Fedorovtseva, non particolarmente aggressive le Pantere. 6-4 Vargas passa in mezzo al muro da posto due, un po’ in difficoltà in attacco Plummer in questo avvio. 5-4 ACEEEE DI WOLOSZ! 5-3 Parallela imprendibile di Haak, c’è bisogno di tutto l’apporto della svedese. 5-2 Pallonetto preciso di Ana Cristina, leggermente ferma in difesa Plummer. 4-2 Sbaglia dai nove metri Fedorovtseva. 4-1 Diagonale stretta di Ana Cristina. 3-1 Stampatona di Fedorovtseva su Plummer. 2-1 Fast imperiosa di De Kruijf. 2-0 ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-7 Sbaglia questa volta dai nove metri la brasiliana. 10-6 Ace con l’ausilio del nastro di Ana Cristina. 9-6 Vargas a segno da seconda linea. 8-6 Gran primo tempo di Squarcini! 8-5 In rete il servizio di Vargas. 8-4 Santarelli chiama subito time-out. 8-4 Muro di Ana Cristina su Plummer. 7-4 Pallonetto in pipe di Fedorovtseva, non particolarmente aggressive le Pantere. 6-4 Vargas passa in mezzo al muro da posto due, un po’ in difficoltà in attacco Plummer in questo avvio. 5-4 ACEEEE DI WOLOSZ! 5-3 Parallela imprendibile di Haak, c’è bisogno di tutto l’apporto della svedese. 5-2 Pallonetto preciso di Ana Cristina, leggermente ferma in difesa Plummer. 4-2 Sbaglia dai nove metri Fedorovtseva. 4-1 Diagonale stretta di Ana Cristina. 3-1 Stampatona di Fedorovtseva su Plummer. 2-1 Fast imperiosa di De Kruijf. 2-0 ...

