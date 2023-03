LIVE Fenerbahce-Conegliano 0-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: sfida assai complessa per le Pantere (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53 La vincente di questo scontro sfiderà una tra Milano e VakifBank. 16:50 Queste due formazioni si sono affrontate ben sette volte in passato e in tutte le occasioni ad avere la meglio è stata Conegliano. 16:47 Il Fenerbahce ha invece, a sorpresa, chiuso in seconda posizione la propria pool e di conseguenza è dovuto passare dagli ottavi di finale, dove ha avuto la meglio sul Chemik Police. 16:44 Conegliano si presenta a questo appuntamento dopo aver vinto il proprio girone, lasciando per strada appena due set. 16:41 I quarti di finale femminili stanno ormai entrando nel vivo e dopo la sfida di ieri tra VakifBank e Milano oggi tocca a due delle 4-5 squadre più forti al Mondo. 16:38 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.53 La vincente di questo scontro sfiderà una tra Milano e VakifBank. 16:50 Queste due formazioni si sono affrontate ben sette volte in passato e in tutte le occasioni ad avere la meglio è stata. 16:47 Ilha invece, a sorpresa, chiuso in seconda posizione la propria pool e di conseguenza è dovuto passare dagli ottavi di finale, dove ha avuto la meglio sul Chemik Police. 16:44si presenta a questo appuntamento dopo aver vinto il proprio girone, lasciando per strada appena due set. 16:41 I quarti di finale femminili stanno ormai entrando nel vivo e dopo ladi ieri tra VakifBank e Milano oggi tocca a due delle 4-5 squadre più forti al Mondo. 16:38 Buon pomeriggio e benvenuti alla...

