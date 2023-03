LIVE Berrettini-Ivashka, Challenger Phoenix in DIRETTA: rinviato a oggi il debutto dell’azzurro, programma e orari (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Matteo Berrettini in tv/streaming – Il tabellone di Matteo Berrettini a Phoenix 7:08 Matteo Berrettini dunque non è sceso in campo e la sua partita è stata riprogrammata per oggi. La giornata sul campo centrale in Arizona inizierà alle 18.00 italiane, con il doppio Mahut/Peers/Cash/Patten, a seguire ci sarà la conclusione di Shevchenko-Monfils e il sedicesimo di finale tra O’Connell e Kovacevic. Il match tra Matteo Berrettini e Ilya Ivashka è programmato come quarto di giornata a partire dalle 18 italiane, nella tarda serata italiana. 7:05 Buongiorno amici di OA Sport, a Phoenix questa notte si è giocato davvero poco. Sono riusciti ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire Matteoin tv/streaming – Il tabellone di Matteo7:08 Matteodunque non è sceso in campo e la sua partita è stata rita per. La giornata sul campo centrale in Arizona inizierà alle 18.00 italiane, con il doppio Mahut/Peers/Cash/Patten, a seguire ci sarà la conclusione di Shevchenko-Monfils e il sedicesimo di finale tra O’Connell e Kovacevic. Il match tra Matteoe Ilyato come quarto di giornata a partire dalle 18 italiane, nella tarda serata italiana. 7:05 Buongiorno amici di OA Sport, aquesta notte si è giocato davvero poco. Sono riusciti ...

