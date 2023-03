LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 81-68 finale | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | terzo quarto decisivo | pesante ko per gli emiliani

(Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida die buona serata! Vince, dunque, il, che supera 81-68 laildominato dai francesi, sempre più vicini a staccare il biglietto playoff. Per gli, invece,sconfitta e da ora in poi non potranno più perdere. 81-68 Canestro di Jaiteh 81-66 Due su due ai liberi per Hall 79-66 Tripla di Mickey 79-63 Uno su due ai liberi per Diallo 78-63 Tripla di Abass 78-60 Canestro di Diallo e match ormai al garbage time 76-60 Due su due ai liberi per Hall 74-60 Tripla di Hackett 74-57 Fallo tecnico di Teodosic e libero a segno per ...

Alessandro Pajola e Tornike Shengelia sono abili (fino a un certo punto) e arruolati da coach Scariolo per la palla a due di stasera, alle ore 19:00, alla Salle Gaston Medecin di Fontveille dove la ...18.30 Buonasera a tutti e benvenuti per la diretta live di Monaco-Virtus Bologna, match valido per la ventinovesima giornata dell’Eurolega di basket. Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e ...