LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 69-55 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | emiliani in crisi | francesi a 5? dalla vittoria

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78-63 Tripla di Abass 78-60 Canestro di Diallo e match ormai al garbage time 76-60 Due su due ai liberi per Hall 74-60 Tripla di Hackett 74-57 Fallo tecnico di Teodosic e libero a segno per Okobo 73-57 Canestro di Okobo eche oramai scappa via 71-57 Clamorosa stoppata di Okobo e poi canestro di Blossomgame 69-57 Due su due ai liberi per Teodosic 69-55 Due su due per Okobo e match che sta scivolando via 67-55 Out il libero aggiuntivo 67-55 Canestro di Okobo che subisce anche fallo eche non riesce a reagire 65-55 Due su due ai liberi per Okobo 63-55 Canestro di Mickey 63-53 Giocati 90 secondi nell’ultimo quarto, ma non si muove il punteggio 63-53 Canestro di Hall e +1061-53 Tripla pazzesca di Loyd allo scadere dei 24 secondi 58-53 Palla ...