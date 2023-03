LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 63-53, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: cresce il nervosismo e i francesi allungano a 10? dalla fine (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65-55 Due su due ai liberi per Okobo 63-55 Canestro di Mickey 63-53 Giocati 90 secondi nell’ultimo quarto, ma non si muove il punteggio 63-53 Canestro di Hall e +10 Monaco 61-53 Tripla pazzesca di Loyd allo scadere dei 24 secondi 58-53 Palla rubata di Belinelli e poi due su due ai liberi per Mannion 58-51 Tripla di Strazel e +7 Monaco! 55-51 Fischiato fallo antisportivo a Teodosic, ma poi gli arbitri lo cancellano giustamente 55-51 Due su due ai liberi per Diallo 53-51 Canestro di Hall 51-51 A segno il libero aggiuntivo e nuovo pareggio 51-50 Canestro di Hackett che subisce anche fallo 51-48 Ancora canestro di Motiejunas 49-48 Canestro di Motiejunas 47-48 Canestro di Mickey e sorpasso Virtus! 47-46 TRIPLA DI MICKEY! Terza tripla consecutiva per ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65-55 Due su due ai liberi per Okobo 63-55 Canestro di Mickey 63-53 Giocati 90 secondi nell’ultimo quarto, ma non si muove il punteggio 63-53 Canestro di Hall e +1061-53 Tripla pazzesca di Loyd allo scadere dei 24 secondi 58-53 Palla rubata di Belinelli e poi due su due ai liberi per Mannion 58-51 Tripla di Strazel e +7! 55-51 Fischiato fallo antisportivo a Teodosic, ma poi gli arbitri lo cancellano giustamente 55-51 Due su due ai liberi per Diallo 53-51 Canestro di Hall 51-51 A segno il libero aggiuntivo e nuovo pareggio 51-50 Canestro di Hackett che subisce anche fallo 51-48 Ancora canestro di Motiejunas 49-48 Canestro di Motiejunas 47-48 Canestro di Mickey e sorpasso! 47-46 TRIPLA DI MICKEY! Terza tripla consecutiva per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaBasketIT : ?? LIVE: Virtus Bologna in partita a Monaco a fine primo tempo: le Vnere soffrono a rimbalzo ma è -4 dopo 20'… - PianetaBasketIT : Virtus Bologna in campo, ospite del Monaco: la diretta testuale della gara #EuroLeague - infoitsport : LIVE TMW - Eintracht, Glasner: 'Osimhen? È stato incredibile. Napoli a livello del Bayern Monaco' - infoitsport : Bayern Monaco Psg, il risultato in diretta live degli ottavi di Champions League - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Champions, Bayern Monaco-Psg 2-0: live report e dettagli -