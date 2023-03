LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 41-37, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: emiliani rischiano il crollo, ma reagiscono nel finale di primo tempo (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41-37 Canestro di Okobo a chiudere un primo tempo equilibrato, con Bologna che rischia di crollare a metà secondo quarto, ma poi reagisce 39-37 Due su due ai liberi per Teodosic e Virtus che torna a -2 39-35 Due su due ai liberi per Hackett 39-33 Canestro di Diallo 37-33 Si sblocca finalmente la Virtus con Mickey 37-31 Due su due di Motiejunas e parziale di 11-0 35-31 Ancora Okobo e continua il parziale dei francesi, con Bologna che non segna da quasi 5? 33-31 A segno il libero aggiuntivo e parziale di 7-0 per il Monaco 32-31 Canestro di Okobo che subisce anche fallo 30-31 Canestro di Hall, dopo che gli arbitri non vedono due clamorosi falli di Quattara 28-31 Canestro di Loyd 26-31 TRIPLA DI ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41-37 Canestro di Okobo a chiudere unequilibrato, conche rischia di crollare a metà secondo quarto, ma poi reagisce 39-37 Due su due ai liberi per Teodosic eche torna a -2 39-35 Due su due ai liberi per Hackett 39-33 Canestro di Diallo 37-33 Si sblocca finalmente lacon Mickey 37-31 Due su due di Motiejunas e parziale di 11-0 35-31 Ancora Okobo e continua il parziale dei francesi, conche non segna da quasi 5? 33-31 A segno il libero aggiuntivo e parziale di 7-0 per il32-31 Canestro di Okobo che subisce anche fallo 30-31 Canestro di Hall, dopo che gli arbitri non vedono due clamorosi falli di Quattara 28-31 Canestro di Loyd 26-31 TRIPLA DI ...

