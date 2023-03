LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 21-22 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | non si spezza l’equilibrio nei primi 10?

Leggi su oasport

26-26 Canestro di Belinelli e nuovo pareggio 26-24 Canestro di Hall e si continua a lottare punto a punto 24-24 Canestro di Bako 24-22 Tripla di Loyd bellissima 21-22 Una brutta palla persa a testa e alla fine è Shengelia a segnare allo scadere 21-20 Canestro per ilcon Moneke 19-20 Canestro di Bako 19-18 Uno su due ai liberi per Hall 18-18 TRIPLA DI BELINELLI! 18-15 Grandiosa stoppata dello stesso Brown su Bako 18-15 Ancora Brown e mini-allungo per il16-15 Canestro di Brown 14-15 Subito risponde Teodosic da oltre l'arco! 14-12 Tripla di Loyd 11-12 A segno anche Bako e già terzo assist di Teodosic 11-10 Risponde subito ilcon Brown 9-10 Due punti per Mickey e nuovo vantaggio9-8 Due su due ai liberi per Loyd 7-8