Little Richard | I Am Everything | trailer per il documentario sul vero re del rock n' roll

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ilufficiale su uno dei volti che contribuì a diffondere iln'arriva nelle sale dopo la presentazione al Sundance. Magnolia Pictures ha diffuso in streaming ildi: I Amufficiale sul "re deln'", che arriverà nelle sale e contemporaneamente in digitale il 21 aprile prossimo. Diretto da Lisa Cortes, produttrice di Precious, il- presentato al Sundance Film Festival - racconta la storia delle origini nere e queer deln', nella figura dell'innovatore e ideatore del generePenniman. Attraverso una grande quantità di filmato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rfllcradio : Little Richard - Tutti Frutti - MissUrsula6 : RT @pilloledirock: il 13 marzo 2001 Eric Clapton pubblica “Reptile”. Il disco vede per la prima volta la collaborazione alle tastiere di Bi… - joseamarildo122 : RT @pilloledirock: il 13 marzo 2001 Eric Clapton pubblica “Reptile”. Il disco vede per la prima volta la collaborazione alle tastiere di Bi… - desantismar : RT @pilloledirock: il 13 marzo 2001 Eric Clapton pubblica “Reptile”. Il disco vede per la prima volta la collaborazione alle tastiere di Bi… - Marti_Barbirato : Notifiche Rock ??? sorprese per me enormi?? - visualizzazioni delle mie stories da parte degli attori del film Elvis… -

Nato a New York ma cresciuto in Florida, Caldwell debuttò come professionista in ambito musicale nei primissimi anni Settanta come chitarrista nella band di- ruolo che in precedenza, ...... nessuno escluso, alla radice stessa del vostro essere, c'è un vincente che aspetta di essere svegliato e sguinzagliato per il mondo ', afferma Greg Kinnear nei panni diHoover inMiss ...Dopo questa esperienza, Blake interpreta dal 1944 al 1947 il ruolo diBeaver in 23 film ... Grandi elogi per Blake però arrivarono con la pellicola "A sangue freddo" (1967) diBrooks, ...

Little Richard: I Am Everything, trailer per il documentario sul vero re ... Movieplayer

Lisa Cortés dirigerà il documentario su Little Richard: I Am Everything, che si concentrerà sulla vita dell'artista.