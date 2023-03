Lite finisce nel sangue: giovane ferito a colpi d’arma da fuoco (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della compagnia di Torre del Greco e la Polizia sono intervenuti a via Mare per una sparatoria. Da una prima sommaria ricostruzione pare che due uomini per cause in corso di accertamento avrebbero litigato. Sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco e uno dei protagonisti è rimasto ferito e trasferito all’ospedale Maresca, non in pericolo di vita. L’uomo è stato dimesso, ha 28 anni ed è già noto alle forze dell’ordine. L’altro soggetto, un 40enne anche lui già noto alle forze dell’ordine, si trova in commissariato. La posizione dei due è al vaglio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della compagnia di Torre del Greco e la Polizia sono intervenuti a via Mare per una sparatoria. Da una prima sommaria ricostruzione pare che due uomini per cause in corso di accertamento avrebbero litigato. Sono stati esplosi deidae uno dei protagonisti è rimastoe trasall’ospedale Maresca, non in pericolo di vita. L’uomo è stato dimesso, ha 28 anni ed è già noto alle forze dell’ordine. L’altro soggetto, un 40enne anche lui già noto alle forze dell’ordine, si trova in commissariato. La posizione dei due è al vaglio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

