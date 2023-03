Liquori con alcool denaturato anti-covid, 12 arresti in Campania (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUsavano ingenti quantitativi di alcol denaturato importato dall’estero per fronteggiare la pandemia da covid-19 per produrre bevande alcoliche adulterate e contraffatte poi con i marchi di alcolici: insieme all’ispettorato ICQRF del Ministero dell’Agricoltura è stato scoperto anche questo dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che ha notificato 12 arresti (3 in carcere e 9 ai domiciliari) e sequestrato beni per un valore complessivo da 10 milioni di euro. I finanzieri hanno apposto i sigilli a un Liquorificio di Giugliano in Campania (Napoli), a una tipografia di Cava dè Tirreni (Salerno) e a una casa vinicola di Pagani (Salerno). Nei confronti degli indagati il tribunale di Napoli Nord, su richiesta dell’ufficio ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUsavano ingenti qutativi di alcolimportato dall’estero per fronteggiare la pandemia da-19 per produrre bevande alcoliche adulterate e contraffatte poi con i marchi di alcolici: insieme all’ispettorato ICQRF del Ministero dell’Agricoltura è stato scoperto anche questo dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che ha notificato 12(3 in carcere e 9 ai domiciliari) e sequestrato beni per un valore complessivo da 10 milioni di euro. I finanzieri hanno apposto i sigilli a unficio di Giugliano in(Napoli), a una tipografia di Cava dè Tirreni (Salerno) e a una casa vinicola di Pagani (Salerno). Nei confronti degli indagati il tribunale di Napoli Nord, su richiesta dell’ufficio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radioalfa : Liquori con alcool denaturato, 12 arresti tra il Napoletano e la provincia di Salerno - gattomatto1956 : @carmelopalma @GuidoCrosetto Guardi che la soluzione ce l'hanno in casa: Salvini è un super fan di Putin, Berluscon… - Ilmiodiabete : Kim Jones, direttore artistico delle collezioni maschili di DIOR e capo dell'abbigliamento femminile di Fendi , ha… - ViniPiceni : ?? A Düsseldorf, dal 19 al 21 marzo, torna l'appuntamento con la fiera leader mondiale per vini e liquori: @Prowein… - liquori_roberto : @sbonaccini @LucioMalan Non perdere del tempo con questo personaggio -