Lione vs Nantes – ultime notizie e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ilpuò allungare la sua imbattibilità al Groupama Stadium a sei partite in tutte le competizioni quando ospita ilin Ligue 1 venerdì 17 marzo. Una settimana fa, l’OL ha raccolto un punto per la terza volta consecutiva in casa, pareggiando a Lille per 3-3, mentre ilha rimontato un paio di svantaggi per pareggiare a Nizza per 2-2, ponendo fine a una serie di sconfitte interne di tre partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’attuale campagna di campionato per ilè stata tutt’altro che tranquilla, ma ilè riuscito a rimontare un paio di gol di svantaggio per guadagnare un ...