L’Inter vuole fare chiarezza sul caos biglietti contro il Porto – TS (Di giovedì 16 marzo 2023) L’Inter vuole fare chiarezza su quanto successo ai tifosi con un biglietto regolarmente pagato che non sono stati fatti entrare allo stadio. biglietti – La gestione del Porto e dell’autorità locali dell’ordine pubblico è stata scandalosa. Ciò che è successo è una vergogna a cui ormai si da anche troppo poco peso per quanto capita spesso. L’Inter ha già pubblicato un comunicato (leggilo qui) dopo aver visto le foto e i video dei tifosi interisti ammassati fuori dallo stadio. Come riporta Tuttosport erano presenti famiglie con bambini in lacrime. Un pessimo spettacolo a cui si è andati in contro senza motivo. Come sottolinea il quotidiano piemontese, solo la condotta dei tifosi nerazzurri ha evitato che la situazione peggiorasse. L’esposto mandato da ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023)su quanto successo ai tifosi con un biglietto regolarmente pagato che non sono stati fatti entrare allo stadio.– La gestione dele dell’autorità locali dell’ordine pubblico è stata scandalosa. Ciò che è successo è una vergogna a cui ormai si da anche troppo poco peso per quanto capita spesso.ha già pubblicato un comunicato (leggilo qui) dopo aver visto le foto e i video dei tifosi interisti ammassati fuori dallo stadio. Come riporta Tuttosport erano presenti famiglie con bambini in lacrime. Un pessimo spettacolo a cui si è andati insenza motivo. Come sottolinea il quotidiano piemontese, solo la condotta dei tifosi nerazzurri ha evitato che la situazione peggiorasse. L’esposto mandato da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : L'Inter vuole fare chiarezza sul caos biglietti contro il Porto - TS - - S_Valerio18 : @FcInterNewsit Non lo vedono al West Ham e lo vuole l'Inter. Siamo sicuri? - fcin1908it : Inzaghi, ancora non basta. Futuro sempre in bilico, l’Inter vuole una scossa in A - Livia_DiGioia : RT @MilanFo60352769: Tante ipotesi sugli incroci ai quarti, un po' nessuno vuole il derbyssimo, ma nessuno, ripeto, nessuno ha elaborato l'… - GianmarcoDaria : ?? La continuità di rendimento è un requisito necessario per allenare l’Inter e in generale un club che vuole prime… -

Il nostro settore giovanile è sul punto di non ritorno ... Nicolas Capaldo dal Salisburgo, Valentin Carboni dell'Inter (già ... Valentin Carboni dell'Inter (già convocato da Scaloni per l'... I problemi sono tanti, il mister vuole che la mentalità va cambiata e ... Il Real dell'ex Ancelotti non si distrae Perché se al Do Dragao Porto e Inter hanno dato vita a una sfida ... autore del gol, e Modric, che continua a fare quello che vuole ... come ammesso in conferenza: "Sono l'unico a credere che abbiamo ... Allegri ritrova Chiesa e Di Maria, ma solo per la panchina: Juventus a Friburgo per sognare ancora la Champions ... così importante che anche il derby d'Italia contro l'Inter di ... i bianconeri puntano tutto sull'Europa League, dove l'ostacolo che ... che deve andare a mille in ogni momento se vuole andare avanti in ... ... Nicolas Capaldo dal Salisburgo, Valentin Carboni dell'(già ... Valentin Carboni dell'(già convocato da Scaloni per'... I problemi sono tanti, il misterche la mentalità va cambiata e ...Perché se al Do Dragao Porto ehanno dato vita a una sfida ... autore del gol, e Modric, che continua a fare quello che... come ammesso in conferenza: "Sono'unico a credere che abbiamo ...... così importante che anche il derby d'Italia controdi ... i bianconeri puntano tutto sull'Europa League, dove'ostacolo che ... che deve andare a mille in ogni momento seandare avanti in ... Inzaghi, ancora non basta. Futuro sempre in bilico, l’Inter vuole una scossa in A fcinter1908