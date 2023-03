L'inquinamento arriva anche nello spazio: «Troppi detriti intorno alla Terra» (Di giovedì 16 marzo 2023) Dalle pagine della prestigiosa rivista Science, una rete internazionale di scienziati esperti in diversi campi, dalle tecnologie spaziali all’inquinamento della plastica negli oceani, lanciano un appello per un accordo internazionale a un uso responsabile dell’orbita terrestre. Secondo loro, l’”inquinamento” da satelliti e detriti spaziali di vario genere in orbita sulla Terra è ormai giunto a un livello insostenibile. Gli scienziati prevedono che il numero di satelliti in orbita crescerà dai 9mila di oggi ai 60mila del 2030. Ma 9mila sonosolo quelli catalogati e con dimensione maggiore di 20 centimetri. La stima è che a circolare attorno a noi ci siano già più di 100 trilioni di pezzi di vari satelliti, cioè un numero pari a 100 milioni di milioni di frammenti. Senza poi contare gli altri tipi di ... Leggi su panorama (Di giovedì 16 marzo 2023) Dalle pagine della prestigiosa rivista Science, una rete internazionale di scienziati esperti in diversi campi, dalle tecnologie spaziali all’della plastica negli oceani, lanciano un appello per un accordo internazionale a un uso responsabile dell’orbita terrestre. Secondo loro, l’”” da satelliti espaziali di vario genere in orbita sullaè ormai giunto a un livello insostenibile. Gli scienziati prevedono che il numero di satelliti in orbita crescerà dai 9mila di oggi ai 60mila del 2030. Ma 9mila sonosolo quelli catalogati e con dimensione maggiore di 20 centimetri. La stima è che a circolare attorno a noi ci siano già più di 100 trilioni di pezzi di vari satelliti, cioè un numero pari a 100 milioni di milioni di frammenti. Senza poi contare gli altri tipi di ...

