L’incanto delle candele | bastano 3 minuti in pentola e accade una magia

Leggi su donnaup

(Di giovedì 16 marzo 2023) Lesono un vero e proprio incanto, in tutti i sensi! Scaldano l’ambiente, profumano alcune, altre hanno colori sgargianti, alcune anche fiori, conchiglie o sassi al loro interno, come decorazioni. Spesso non le consumiamo del tutto e restano degli avanzi di cera, oppure ancora, le acquistiamo, magari neutre, ma non le accendiamo mai. Ecco, soprattutto in questo ultimo caso, se in un cassetto ritrovate una serie diinutilizzate, potete reinventarle in soli 3! Non ci credete?! Vediamo insieme qualepossiamo mettere in essere!una(o è una reazione chimica?) Quando ci capitano tra le maninon ...