L'impatto tra il drone americano e un jet russo sul Mar Nero. Il video (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Comando europeo delle forze armate statunitensi ha pubblicato oggi il video dello scontro avvenuto martedì scorso tra un drone di sorveglianza americano e un jet da combattimento russo sul Mar Nero. Lo riporta la Cnn, affermando che il video appena declassificato descrive i momenti critici dell'incontro nei cieli, durato secondo il Pentagono circa 30-40 minuti. Come si vede dalle immagini, mentre si avvicina, l'aereo russo scarica carburante, subito prima di intercettare il drone statunitense.

