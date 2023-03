Lillo con AIPD per la Giornata Mondiale della Sindrome di Down (Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - “Parli sempre te! Ma il tema di quest'anno è: con noi, non al posto nostro!”. È così che Francesco Sisti dà “una lezione a Lillo”, in occasione della Giornata Mondiale delle persone con Sindrome di Down, che ricorre il 21 marzo. Francesco ha 21 anni e ha la Sindrome di Down: è socio dell'AIPD e quest'anno è il volto e la voce dell'associazione per veicolare il messaggio scelto per la ricorrenza internazionale: “With us, not for us”. Perché le persone con Sindrome di Down possono, vogliono e devono prendere la parola, senza che nessuno parli per loro. Possono, vogliono e devono compiere le proprie scelte e decidere il proprio futuro, investendo le risorse che hanno e trasformando le potenzialità ... Leggi su agi (Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - “Parli sempre te! Ma il tema di quest'anno è: con noi, non al posto nostro!”. È così che Francesco Sisti dà “una lezione a”, in occasionedelle persone condi, che ricorre il 21 marzo. Francesco ha 21 anni e ha ladi: è socio dell'e quest'anno è il volto e la voce dell'associazione per veicolare il messaggio scelto per la ricorrenza internazionale: “With us, not for us”. Perché le persone condipossono, vogliono e devono prendere la parola, senza che nessuno parli per loro. Possono, vogliono e devono compiere le proprie scelte e decidere il proprio futuro, investendo le risorse che hanno e trasformando le potenzialità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Lillo con AIPD per la Giornata Mondiale della Sindrome di Down - irrera_lillo : @GianniBartolom6 è chiaro come sinao tutti pronti a far parte del plotone di esecuzione come lo è il fatto che gli… - lillo_greg : @ziobaffone @Vvissco Le riconosco l’onestà’ nel chiamarsi con un nome che fa rima con quello che e’ ognuno di voi c… - ChiaraAndreott7 : @MarcoRizzoPC Infatti...Fuori l'Italia dall'Europa e Fuori l'€uro dell'Italia con FORZA DEL POPOLO di Lillo Massimi… - lillo_letterio : @lucianonobili Aggiornamento dei detti popolari: Con la franza, con la spagna, con gli USA Purché se magna. In qua… -