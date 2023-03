Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Ligabue, arriva il film musicale Campovolo: 30 anni in un giorno - webecodibergamo : Il 20, 21 e 22 marzo nelle sale la pellicola con la regia di Marco Salom che racconta il memorabile concerto del 4… - StreetNews24 : Dopo l’evento di Campovolo dello scorso giugno, che ha visto Ligabue tornare sul palco a distanza di due anni dall’… - Ulire79_1111 : RT @IdaDiGrazia: 'Trent'anni in un giorno non ci stanno, ma un titolo dovevamo darlo'. Arriva nelle sale il film di Luciano Ligabue che rac… - mariacc4880 : RT @IdaDiGrazia: 'Trent'anni in un giorno non ci stanno, ma un titolo dovevamo darlo'. Arriva nelle sale il film di Luciano Ligabue che rac… -

di Alessia de Antoniis Con ". 30 anni in un giorno" l'incredibile esperienza di Campovolo 2022al cinema il 20, 21 e 22 marzo. "Realizzare un concerto da tre ore dopo tre anni che non toccavo palco, ha significato, ...Ora quell'esperienza così intensa e indimenticabile si prepara a sbarcare al cinema in un film musicale,. 30 anni in un giorno , chein sala per soli tre giorni: il 20, il 21 e il 22 ...La celebrazione di trent'anni di carrieraal cinema con uno speciale film evento dedicato ... realizzato da Eventidigitali con Crossmediafilms e diretto da Marco Salom ,- 30 anni in un ...

Ligabue, arriva il film musicale Campovolo: 30 anni in un giorno L'Eco di Bergamo

C’è tanto altro di cui ho goduto e in cui mi sono avventurato». Luciano Ligabue racconta così il film in sala il 20, 21 e 22 marzo, che racconta il concerto del 4 giugno scorso nella sua Campovolo ...Ligabue sbarca al cinema con un film concerto: in sala solo per tre giorni con "30 anni in un giorno. Campovolo 2022" ...