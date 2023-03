L’ideona di Fratoianni per fare opposizione | proporre una patrimoniale senza se e senza ma

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 marzo 2023) Unase ema. A rilanciare la proposta che rivolge all’è Nicola, segretario di sinistra italiana a margine del congresso della Cgil in corso a Rimini. Una proposta su cui non sembra facile un’intesa. “Sì, penso ad una, basta con la paura delle parole: quando ci sono grandissime ricchezze occorre chiedere un po’ di solidarietà. Non si tratta di mettere le mani nelle tasche degli italiani genericamente, ma si tratta di chiedere a chi ha tantissima di mettere qualcosa”. “Tra di noi ci sono differenze ma la questione della leadership non è il punto, va bene qualunque soluzione, ma questa è una proposta per cambiare il paese di fronte a una destra che di fronte a tutti i temi, dal fisco ...