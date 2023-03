“L’ho visto morire”: Beppe Convertini a “Oggi è un altro giorno” (Di giovedì 16 marzo 2023) A Oggi è un altro giorno Beppe Convertini ha raccontato un periodo difficilissimo della sua vita, quello segnato dalla morte di suo padre in seguito ad una malattia. Il conduttore tv riapre una ferita mai realmente ricucita: era infatti adolescente quando vide suo padre morire, dopo essere stato malato terminale per 7 mesi per un tumore ai polmoni. “Vedi un padre, un omone di 110 chili, che si riduce a 60 chili”, il racconto a Serena Bortone. Beppe Convertini, il ricordo del papà: “I 7 mesi più duri della mia vita” Beppe Convertini ha riaperto una ferita troppo dolorosa per essere dimenticata, legata alla morte del papà. Aveva solo 17 anni quando la colonna portante della sua famiglia se ne andò via per sempre, in ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 marzo 2023) Aè unha raccontato un periodo difficilissimo della sua vita, quello segnato dalla morte di suo padre in seguito ad una malattia. Il conduttore tv riapre una ferita mai realmente ricucita: era infatti adolescente quando vide suo padre, dopo essere stato malato terminale per 7 mesi per un tumore ai polmoni. “Vedi un padre, un omone di 110 chili, che si riduce a 60 chili”, il racconto a Serena Bortone., il ricordo del papà: “I 7 mesi più duri della mia vita”ha riaperto una ferita troppo dolorosa per essere dimenticata, legata alla morte del papà. Aveva solo 17 anni quando la colonna portante della sua famiglia se ne andò via per sempre, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BarbascuraX : Ho appena visto The Whale. Scopro adesso che ci sono state delle critiche sul discorso obesità “affrontata male”. I… - realvarriale : Allo Stadium quest'anno sono sfortunati con le telecamere, anche quelle del VAR.Non ho visto #JuveSamp ma dagli hig… - not_Furge : @_talebanikov Boh non mi era rimasto impresso fosse il Tolosa visto che non ci facevo caso. Ho visto ora che il gla… - scommessad4more : @annaap___ ahhh l’ho visto ora - Pampulu_pimpulu : @CouchPotato7 Erano gli altri (fuori) che l'hanno caricata di pathos. Io ho visto una scelta lineare ai contenuti d… -