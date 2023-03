L'ex Roma Monchi shock: 'Il dottore mi ha detto dove morirò' (Di giovedì 16 marzo 2023) Il direttore sportivo del Siviglia Monchi sta vivendo una stagione non proprio tranquilla con il suo club. All'alba del match che vedrà la sua squadra affrontare i turchi del Fenerbache per il ritorno ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 marzo 2023) Il direttore sportivo del Sivigliasta vivendo una stagione non proprio tranquilla con il suo club. All'alba del match che vedrà la sua squadra affrontare i turchi del Fenerbache per il ritorno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : L'ex #Roma #Monchi shock: 'Il dottore mi ha detto dove morirò': Le dichiarazioni clamorose del dirigente sono arriv… - Michele68319135 : RT @ASefardito: @Giamssss La Roma di Monchi era come grattare un turista per sempre - ASefardito : @Giamssss La Roma di Monchi era come grattare un turista per sempre - IlMourinhano : Una buona notizia ogni tanto #monchi #roma #asroma - FRANCESCOASROM7 : Sarò Strano Ma A Me Queste Dichiarazioni Non Fanno Ne Caldo Ne Freddo Troppo Facile Dire Forza Roma Adesso Caro All… -