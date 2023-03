L’ex Juve ‘Senko’ cuore: para tutto ad un bambino e lo fa piangere | VIDEO (Di giovedì 16 marzo 2023) Zsombor Senko è stato un portiere della Juventus, il suo nome è tornato alla ribalta per una vicenda che ha scatenato tanti motivi di discussione. L’estremo difensore attualmente gioca con la maglia del Diosgyori VTK ed è stato pesantemente attaccato per aver negato ad un bambino la gioia del gol nel corso dell’intervallo della gara contro l’MTK Budapest. In occasione del suo compleanno, il bambino ha avuto la possibilità di entrare in campo e realizzare il suo sogno: siglare un gol. Il bambino è partito da centrocampo, è arrivato al limite dell’area ma ha dovuto fare i conti con Senko che in ben due occasioni gli ha negato la gioia del gol. L’ex portiere bianconero ha pensato bene di esaltarsi contro un bambino, una scelta molto discutibile che è stata condannata dai presenti. Senko è ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 16 marzo 2023) Zsombor Senko è stato un portiere dellantus, il suo nome è tornato alla ribalta per una vicenda che ha scatenato tanti motivi di discussione. L’estremo difensore attualmente gioca con la maglia del Diosgyori VTK ed è stato pesantemente attaccato per aver negato ad unla gioia del gol nel corso dell’intervallo della gara contro l’MTK Budapest. In occasione del suo compleanno, ilha avuto la possibilità di entrare in campo e realizzare il suo sogno: siglare un gol. Ilè partito da centrocampo, è arrivato al limite dell’area ma ha dovuto fare i conti con Senko che in ben due occasioni gli ha negato la gioia del gol.portiere bianconero ha pensato bene di esaltarsi contro un, una scelta molto discutibile che è stata condannata dai presenti. Senko è ...

