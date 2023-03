Levante | “Va bene essere stupiti per il cambio di colore dei capelli ma non ho chiesto consigli… E poi chi ha detto che le donne del Sud devono essere scure e magari avere i baffi?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 marzo 2023)tra primi ricordi di “una corsa. Vedo ancora le scarpettine blu con l’occhio di bue, eccole, e la felicità di scoprirmi capace”, la voglia precoce di cantare “i miei mi incoraggiavano: mi mettevano al centro e mi chiedevano di fare uno show”, e la scomparsa del papà quando aveva solo 9 anni: “Cominciai a scrivere testi pregni di dolore, tant’è che quando feci il provino da Teddy Reno, ad Ariccia, lui disse che erano veramente tristi per una ragazzina di 13 anni”. Claudia Lagona si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera: “Prima di fare terapia avevo un’immagine di lui severa, ma santificata. La morte ci dà questo potere di rendere le persone che se ne vanno bellissime. Poi, attraverso un percorso di ricerca, ho visto un padre anche tanto duro. Me lo voglio ricordare con la pipa in bocca mentre mi prende in giro per le A che portavo a casa da ...