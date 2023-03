Levante: “Non mi voglio più sposare. Pietro, lo sa” (Di giovedì 16 marzo 2023) Levante, all’anagrafe Claudia Lagona, 35 anni, si è aperta in un’intervista con Elvira Serra del Corriere e ha parlato di carriera, vita privata e famiglia. La cantante siciliana ha all’attivo 5 album in studio, l’ultimo che prende il nome da sua figlia, Alma Futura, dal titolo Opera Futura. Levante ha anche scritto tre romanzi, tutti editi da Rizzoli: Se non ti vedo non esisti, Questa è l’ultima volta che ti dimentico e E questo cuore non mente. Vi raccomandiamo... La risposta definitiva di Levante a chi le dice che quel colore di capelli la fa "bruttina e sciupatella" Le critiche sul nuovo look che la cantante ha adottato da qualche mese continuano, ma lei non ha esitato a ribattere, sottolineando di non essere i... ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 16 marzo 2023), all’anagrafe Claudia Lagona, 35 anni, si è aperta in un’intervista con Elvira Serra del Corriere e ha parlato di carriera, vita privata e famiglia. La cantante siciliana ha all’attivo 5 album in studio, l’ultimo che prende il nome da sua figlia, Alma Futura, dal titolo Opera Futura.ha anche scritto tre romanzi, tutti editi da Rizzoli: Se non ti vedo non esisti, Questa è l’ultima volta che ti dimentico e E questo cuore non mente. Vi raccomandiamo... La risposta definitiva dia chi le dice che quel colore di capelli la fa "bruttina e sciupatella" Le critiche sul nuovo look che la cantante ha adottato da qualche mese continuano, ma lei non ha esitato a ribattere, sottolineando di non essere i... ...

