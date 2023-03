Levante: “Con mia figlia sono rinata, ma non mi sposerò mai più” (Di giovedì 16 marzo 2023) Levante, all’anagrafe Claudia Lagona, 35 anni, si è aperta in un’intervista con Elvira Serra del Corriere e ha parlato di carriera, vita privata e famiglia. La cantante siciliana ha all’attivo 5 album in studio, l’ultimo che prende il nome da sua figlia, Alma Futura, dal titolo Opera Futura. Levante ha anche scritto tre romanzi, tutti editi da Rizzoli: Se non ti vedo non esisti, Questa è l’ultima volta che ti dimentico e E questo cuore non mente. “Avevo 9 anni e cominciai a scrivere testi pregni di dolore, tant’è che quando feci il provino da Teddy Reno, ad Ariccia, lui disse che erano veramente tristi per una ragazzina di 13 anni. Me lo voglio ricordare con la pipa in bocca mentre mi prende in giro per le A che portavo a casa da scuola. La sua ossessione era il nostro rendimento scolastico, eravamo terrorizzati dal non essere ... Leggi su tpi (Di giovedì 16 marzo 2023), all’anagrafe Claudia Lagona, 35 anni, si è aperta in un’intervista con Elvira Serra del Corriere e ha parlato di carriera, vita privata e famiglia. La cantante siciliana ha all’attivo 5 album in studio, l’ultimo che prende il nome da sua, Alma Futura, dal titolo Opera Futura.ha anche scritto tre romanzi, tutti editi da Rizzoli: Se non ti vedo non esisti, Questa è l’ultima volta che ti dimentico e E questo cuore non mente. “Avevo 9 anni e cominciai a scrivere testi pregni di dolore, tant’è che quando feci il provino da Teddy Reno, ad Ariccia, lui disse che erano veramente tristi per una ragazzina di 13 anni. Me lo voglio ricordare con la pipa in bocca mentre mi prende in giro per le A che portavo a casa da scuola. La sua ossessione era il nostro rendimento scolastico, eravamo terrorizzati dal non essere ...

