L’Eredità 16 marzo 2023, Simon Pietro vince più di 10.000 euro: ecco con quale parola (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella puntata di quest’oggi – 13 marzo 2023 – è tornato al gioco finale de L’Eredità Simon Pietro. Alla ghigliottina, il campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 10.625 euro dopo i canonici dimezzamenti e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Donna Spray Collina Moneta Destino. Dopo il classico tempo di riflessione, campione ha scritto sul cartoncino la parola Arbitro, pur dichiarando sin da subito di non essere troppo convinto della parola scelta (dopo aver scelto violino nella ghigliottina di ieri). Ma nonostante la scarsa convinzione, era effettivamente Arbitro la parola scelta dagli autori Queste le spiegazioni ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella puntata di quest’oggi – 13– è tornato al gioco finale de. Alla ghigliottina, il campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 10.625dopo i canonici dimezzamenti e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare lamisteriosa di oggi: Donna Spray Collina Moneta Destino. Dopo il classico tempo di riflessione, campione ha scritto sul cartoncino laArbitro, pur dichiarando sin da subito di non essere troppo convinto dellascelta (dopo aver scelto violino nella ghigliottina di ieri). Ma nonostante la scarsa convinzione, era effettivamente Arbitro lascelta dagli autori Queste le spiegazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... programmaziontv : L’Eredità di giovedì 16 marzo, ghigliottina e Montepremi, la scelta di Simon Pietro: Simon Pietro torna ad essere i… - CorriereCitta : L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina di giovedì 16 marzo 2023 - mike69424 : RT @PlayStationIT: Ecco annunciata la lineup del Catalogo Giochi Playstation Plus di marzo: ? Tchia (Disponibile dal lancio) ? Uncharted:… - Panik17 : RT @PlayStationIT: Ecco annunciata la lineup del Catalogo Giochi Playstation Plus di marzo: ? Tchia (Disponibile dal lancio) ? Uncharted:… - johnmarcus1988 : RT @PlayStationIT: Ecco annunciata la lineup del Catalogo Giochi Playstation Plus di marzo: ? Tchia (Disponibile dal lancio) ? Uncharted:… -

Inaugurata al Maxxi la mostra degli artisti israeliani Conscious Collective La mostra si tiene in Sala Claudia Gian Ferrari, dal 17 marzo ... All'evento ha partecipato, tra gli altri, l'ambasciatore di Israele, ... un'eredità appartenente a un lontano passato e comune a tutta l'... Un fine settimana dalle mille sfumature con la fogheraccia, Giardini d'Autore e 'CiocoPapà' Appuntamento a teatro A Rimini , sabato 18 marzo il Teatro Galli ... sabato 18 marzo il Teatro Galli porterà in scena 'sulle punte' l'... L'eredità che June Gallagher ha lasciato nel panorama della danza ... Addio alla giornalista e scrittrice Bice Biagi. Figlia di Enzo, aveva 75 anni ...un servizio che si rende al Paese e che ha lasciato in eredità ... I funerali si terranno sabato 18 marzo a Pianaccio, frazione di ... questo è stato l'ultimo programma condotto in televisione da BIAGI, ... La mostra si tiene in Sala Claudia Gian Ferrari, dal 17... All'evento ha partecipato, tra gli altri,'ambasciatore di Israele, ... un'appartenente a un lontano passato e comune a tutta'...Appuntamento a teatro A Rimini , sabato 18il Teatro Galli ... sabato 18il Teatro Galli porterà in scena 'sulle punte''...che June Gallagher ha lasciato nel panorama della danza ......un servizio che si rende al Paese e che ha lasciato in... I funerali si terranno sabato 18a Pianaccio, frazione di ... questo è stato'ultimo programma condotto in televisione da BIAGI, ... L’Eredità, chi è il campione di stasera Montepremi e parola vincente della ghigliottina di mercoledì 15 marzo 2023 Il Corriere della Città