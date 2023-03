L’Elite torna al fianco di Adam Page | il commento di All About Elite

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 16 marzo 2023) La AEW ha fatto tappa a Winnipeg in occasione dell’ultimo episodio di Dynamite, il main event dello show è stato il Three-Way Match con in palio i titoli Trios in cui si sono esibiti Kenny Omega e Chris Jericho, i due idoli di casa. Al termine dello straordinario incontro abbiamo assistito al grande colpo di scena:si è ricongiunta con, il Cowboy potrà nuovamente contare su Kenny Omega e gli Young Bucks in vista della guerra in atto con il Blackpool Combat Club. Massimo Del Prete e Paolo Ascolese di Zona Wrestling, in compagnia di Matteo Pagliarella (Pro Wrestling Culture) hanno avuto modo di commentare l’ultimo episodio di Dynamite nella trasmissione All. Ricordiamo che il programma d’analisi dedicato alla AEW va in onda ogni giovedì alle 18.30 su ...