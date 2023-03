L’Eintracht Francoforte: «Scontri? Caos e improvvisazione hanno sostituito l’organizzazione che avevamo preparato» (Di giovedì 16 marzo 2023) Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione delL’Eintracht Francoforte e responsabile dei rapporti con i tifosi, ha diramato un comunicato Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione delL’Eintracht Francoforte e responsabile dei rapporti con i tifosi e dell’organizzazione delle trasferte del club, ha diramato un comunicato riguardo ai fatti di Napoli. COMUNICATO – La polizia ha confermato che l’attacco in città è arrivato dai tifosi del Napoli, ma questo non giustifica la violenza scoppiata in seguito da entrambe le parti. I divieti non portano a nulla, privano i tifosi di una partita del genere e non evitano che certe persone arrivino comunque a incontrarsi. Caos e improvvisazione hanno sostituito ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione dele responsabile dei rapporti con i tifosi, ha diramato un comunicato Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione dele responsabile dei rapporti con i tifosi e deldelle trasferte del club, ha diramato un comunicato riguardo ai fatti di Napoli. COMUNICATO – La polizia ha confermato che l’attacco in città è arrivato dai tifosi del Napoli, ma questo non giustifica la violenza scoppiata in seguito da entrambe le parti. I divieti non portano a nulla, privano i tifosi di una partita del genere e non evitano che certe persone arrivino comunque a incontrarsi....

