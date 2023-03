Legali vittime naufragio: "Sui soccorritori non si evochi ragion di Stato" (Di giovedì 16 marzo 2023) Palermo, 16 mar. (Adnkronos) - "A causa di un maledetto corto circuito, è accaduto ciò che si sarebbe potuto evitare, assegnando a questo tragico evento i crismi della singolarità nel confronto con le tante tragedie e naufragi, costate la perdita di migliaia di vite umane, e il salvataggio eroico, da parte dei nostri Corpi, di un numero ancor più grande di vite". Ne sono convinti i Legali che rappresentano i familiari delle vittime e dei superstiti del naufragio dello scorso 26 febbraio davanti alle cose di Steccato di Cutro (Crotone). Al momento sono 86 le vittime ufficiali della tragedia, ma sarebbero almeno una ventina le persone che mancano all'appello, tra cui numerosi bambini. La memoria depositata al Procuratore di Crotone Giuseppe Capoccia, che coordina l'inchiesta sul naufragio e l'indagine - ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Palermo, 16 mar. (Adnkronos) - "A causa di un maledetto corto circuito, è accaduto ciò che si sarebbe potuto evitare, assegnando a questo tragico evento i crismi della singolarità nel confronto con le tante tragedie e naufragi, costate la perdita di migliaia di vite umane, e il salvataggio eroico, da parte dei nostri Corpi, di un numero ancor più grande di vite". Ne sono convinti iche rappresentano i familiari dellee dei superstiti deldello scorso 26 febbraio davanti alle cose di Steccato di Cutro (Crotone). Al momento sono 86 leufficiali della tragedia, ma sarebbero almeno una ventina le persone che mancano all'appello, tra cui numerosi bambini. La memoria depositata al Procuratore di Crotone Giuseppe Capoccia, che coordina l'inchiesta sule l'indagine - ...

