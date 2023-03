Leeds | deciso il futuro di un giocatore

(Di giovedì 16 marzo 2023) IlUnited è pronto a far partire Adam Forshaw, centrocampista inglese classe '91. Lo riporta TeamTalk.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CMercatoNews : ??#McKennie non convince il #Leeds, che sembra deciso a non riscattarlo. La #Juventus???? pensa ad uno scambio con… - EnzoCherici : Il destino calcistico dell'#Inghilterra e del resto del mondo s'è deciso una quindicina d'anni fa, quando il bimbo… -

...punta massima di perversione Un'ammucchiata con 15 uomini durata circa 2 ore in un hotel di. ... Rivela che, dopo un paio di progetti economici andati male, hadi diversificare i suoi ...... ha messo in moto un effetto a catena: la maggior parte dei commentatori hadi boicottare le ...00 Aston Villa - Crystal Palace 1 - 0 16:00 Brighton - West Ham 4 - 0 16:00 Chelsea -United ...Alla porta dell'attaccante ci sono diversi club, ma El Shaarawy hadi aspettare la Roma. La ... arrivato in prestito oneroso (500mila euro) a gennaio dalper fornire a Mourinho un'altra ...

Everton-Leeds, il pronostico: consigliata la doppia chance X2 ... Footballnews24.it

Calciomercato Roma, il doppio addio è già deciso. Alla fine della stagione si cambia ... Kumbulla – Asromalive.it L’altro, Llorente, arrivato in prestito, tornerà al Leeds, anche perché non ha mai ...Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo il talentino del Barcellona Ilias Akhomach sarebbe vicino all'addio ai catalani con cui è in scadenza di contratto. L'esterno offensivo classe 2004 infatti ...