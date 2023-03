Leclerc penalizzato di 10 posizioni in griglia per il GP del Saudi (Di giovedì 16 marzo 2023) La Ferrari ha subito un duro colpo prima della seconda gara della stagione di Formula Uno di quest’anno, il Gran Premio dell’Arabia Saudita. Charles Leclerc dovrà scontare una penalità di 10 posizioni in griglia.Questo perché la Ferrari è stata costretta a cambiare due volte la power unit della vettura di Leclerc nella gara di apertura della stagione in Bahrain. Leclerc penalizzato: perchè? La sanzione è stata comminata dalla FIA, l’autorità di controllo della Formula Uno, dopo che la Ferrari è stata costretta a cambiare due volte la power unit della vettura di Leclerc nella gara di apertura della stagione in Bahrain. La Ferrari ha quindi deciso di utilizzare una terza power unit per la gara in Arabia Saudita, infrangendo le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 16 marzo 2023) La Ferrari ha subito un duro colpo prima della seconda gara della stagione di Formula Uno di quest’anno, il Gran Premio dell’Arabiata. Charlesdovrà scontare una penalità di 10in.Questo perché la Ferrari è stata costretta a cambiare due volte la power unit della vettura dinella gara di apertura della stagione in Bahrain.: perchè? La sanzione è stata comminata dalla FIA, l’autorità di controllo della Formula Uno, dopo che la Ferrari è stata costretta a cambiare due volte la power unit della vettura dinella gara di apertura della stagione in Bahrain. La Ferrari ha quindi deciso di utilizzare una terza power unit per la gara in Arabiata, infrangendo le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Leclerc penalizzato di 10 posizioni in griglia nel GP d'Arabia - ilmessaggeroit : Leclerc penalizzato di 10 posizioni in griglia nel GP d'Arabia. Partirà dalle retrovie per la doppia rottura della… - 4ragazzi1D : RT @F1Daviderusso: #Leclerc sarà penalizzato nel GP di Arabia: perderà 10 posizioni in griglia. Continuo a pensare che Charles sia la cosa… - newsfresche : RT @OA_Sport: F1, Charles Leclerc sarà penalizzato nel GP di Arabia Saudita: la conferma di Frederic Vasseur - - nda6754 : RT @F1Daviderusso: #Leclerc sarà penalizzato nel GP di Arabia: perderà 10 posizioni in griglia. Continuo a pensare che Charles sia la cosa… -

Rabbia Leclerc, in Arabia parte dieci passi indietro Penalizzato per la centralina sostituita, sarà retrocesso nella griglia al via. Intanto la Ferrari debutta a Sebring nel mondiale Endurance con la ... F1, penalizzazione per la Ferrari di Leclerc al Gp d'Arabia Saudita MARANELLO (Modena) - Nasce malissimo per la Ferrari il Gran Premio d'Arabia Saudita, seconda gara del Mondiale 2023, in programma a Jeddah domenica. Charles Leclerc infatti sarà penalizzato di dieci posizioni sulla griglia di partenza per la sostituzione di ben due centraline dopo il Gran Premio del Bahrein: la prima era stata sostituita precauzionalmente ... Leclerc penalizzato a Jeddah di 10 posizioni sulla griglia di partenza I piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz l'hanno subita provata sulla pista di Fiorano, davanti ai tifosi. "È stata una bella sensazione, tutto è filato liscio. Speriamo che questa sia una stagione ... per la centralina sostituita, sarà retrocesso nella griglia al via. Intanto la Ferrari debutta a Sebring nel mondiale Endurance con la ...MARANELLO (Modena) - Nasce malissimo per la Ferrari il Gran Premio d'Arabia Saudita, seconda gara del Mondiale 2023, in programma a Jeddah domenica. Charlesinfatti saràdi dieci posizioni sulla griglia di partenza per la sostituzione di ben due centraline dopo il Gran Premio del Bahrein: la prima era stata sostituita precauzionalmente ...I piloti Charlese Carlos Sainz l'hanno subita provata sulla pista di Fiorano, davanti ai tifosi. "È stata una bella sensazione, tutto è filato liscio. Speriamo che questa sia una stagione ... Leclerc penalizzato nel GP di Arabia: perderà 10 posizioni in griglia La Gazzetta dello Sport Rabbia Leclerc, in Arabia parte dieci passi indietro Rabbia Leclerc, in Arabia parte dieci passi indietro Penalizzato per la centralina sostituita, sarà retrocesso nella griglia al via. Intanto la Ferrari debutta a Sebring nel mondiale Endurance con la ... Leclerc penalizzato a Jeddah di 10 posizioni sulla griglia di partenza “Se la Ferrari vince, la Formula 1 è felice, ma oggi la competizione è molto più dura. È diverso l'approccio, dire ‘siamo la Ferrari’ non basta più. I vertici dell'azienda hanno… Leggi ... Rabbia Leclerc, in Arabia parte dieci passi indietro Penalizzato per la centralina sostituita, sarà retrocesso nella griglia al via. Intanto la Ferrari debutta a Sebring nel mondiale Endurance con la ...“Se la Ferrari vince, la Formula 1 è felice, ma oggi la competizione è molto più dura. È diverso l'approccio, dire ‘siamo la Ferrari’ non basta più. I vertici dell'azienda hanno… Leggi ...