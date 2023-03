(Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA - "È importante chiarire bene questa cosa perché negli ultimi tempi escono tantissimesul nostro conto che vengono fuori dal nulla, forse per metterci in difficoltà. La squadra è unita , ...

Nel corso di un'intervista a Sky, alla vigilia del GP di Arabia Saudita di F1 , Charles smentisce le voci su un suo passaggio alla Mercedes con Lewis Hamilton a ...

Leclerc e la dichiarazione d’amore per la Ferrari: respinte alcune voci Corriere dello Sport

Nel corso di un'intervista a Sky, alla vigilia del Gp dell'Arabia Saudita, Charles Leclerc smentisce le voci su un suo passaggio alla Mercedes con Lewis Hamilton a Maranello. Partenza in salita "Non è ...Lo stesso Charles, intervenuto in mixed zone nel giovedì di dichiarazioni del Gran Premio dell’Arabia ... “Non è bello avere una penalità già alla seconda gara – ha detto Leclerc su Sky. Ci sono stati ...