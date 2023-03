Leclerc allontana le voci | Scambio con Hamilton? Voglio vincere con la Ferrari

(Di giovedì 16 marzo 2023) Una penalità di 10 posizioni in griglia da scontare, dopo un problema alla centralina nella prima gara del mondiale che l'...

Ferrari, Leclerc: "Scambio con Hamilton Forse vogliono destabilizzarci, io resto qui" Sky Sport

Charles Leclerc giura fedeltà alla Ferrari con l’obiettivo di riportare il Mondiale di Formula 1 a Maranello. Il pilota della rossa allontana le voci di divorzio e, in particolare, quelle che lo ...Non c’è altro da dire”. Così Charles Leclerc, pilota Ferrari, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, allontana le voci di un clamoroso scambio tra la Rossa e la Mercedes per Lewis Hamilton. “Da quando ...