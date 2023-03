Lecce, una neonata è nata già in astinenza da cocaina (Di giovedì 16 marzo 2023) A Galatina, in provincia di Lecce, è venuta alla luce una bambina, che ha subito emesso un vagito apparso diverso dal consueto per i medici che si trovavano in sala parto e che non accennava in alcun modo a diminuire. Questo li ha insospettiti e portati ad approfondire facendo venire alla luce la causa: la neonata era già in crisi di astinenza da cocaina. Ogni perplessità a riguardo è stata poi eliminata attraverso le verifiche del caso a cui sono state sottoposte sia la mamma sia la figlia. E alla fine quel dubbio si è trasformato in una certezza. a Neonato (0-1 anno) astinenza neonatale: quali sono i sintomi e da cosa può dipendere L'assunzione di sostanze psicotrope durante la ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 16 marzo 2023) A Galatina, in provincia di, è venuta alla luce una bambina, che ha subito emesso un vagito apparso diverso dal consueto per i medici che si trovavano in sala parto e che non accennava in alcun modo a diminuire. Questo li ha insospettiti e portati ad approfondire facendo venire alla luce la causa: laera già in crisi dida. Ogni perplessità a riguardo è stata poi elimiattraverso le verifiche del caso a cui sono state sottoposte sia la mamma sia la figlia. E alla fine quel dubbio si è trasformato in una certezza. a Neonato (0-1 anno)le: quali sono i sintomi e da cosa può dipendere L'assunzione di sostanze psicotrope durante la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ardientepacien1 : Ho rivisto Lecce-Toro. Premesso che abbiamo fatto una grande partita, matura e cinica, mi pare che possano fare meg… - trolldepresso2 : RT @_gyomei__: Sto pensando ad una cosa, domani faccio tweet più approfondito: Allegri: Livorno: due finali CL Spalletti: Certaldo: quart… - Rob1dd : @theboss_1908 @fcin1908it Secondo me si poteva fare una gestione migliore del turnover..davvero de vrji o D’ambrosi… - _comemusica : comunque ho deciso una cosa: se mai dovessi avere un/a figlio/a, manco il tempo di uscire dalla sala parto che deve… - azpuita : GDF LECCE: SCOPERTI IN UNA DISCOTECA 25 LAVORATORI IN NERO. In occasione della “Festa della donna”, i Finanzieri ap… -