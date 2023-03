Le teorie sulla donna con la bandiera europea simbolo delle proteste in Georgia (Di giovedì 16 marzo 2023) La foto simbolo delle proteste in Georgia, quella dove viene ritratta una donna con la bandiera dell’Unione europea che resiste agli idranti, è stata messa in dubbio da diversi utenti online. Secondo la ricostruzione diffusa sui social, la donna sarebbe un’impiegata comunale di Tbilisi e che, secondo «fonti», avrebbe portato la stessa bandiera nel 2014 in piazza Maidan a Kiev. Quanto basta per far sostenere gli utenti che ci siano gli «stessi attori e la stessa regia» da parte degli Stati Uniti in Ucraina per far aprire un nuovo fronte dal lato Georgiano contro la Russia. Per chi ha fretta La donna si chiama Nana Malashkhia, ha 47 anni ed è una dipendente del Municipio di Tbilisi. «Secondo ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) La fotoin, quella dove viene ritratta unacon ladell’Unioneche resiste agli idranti, è stata messa in dubbio da diversi utenti online. Secondo la ricostruzione diffusa sui social, lasarebbe un’impiegata comunale di Tbilisi e che, secondo «fonti», avrebbe portato la stessanel 2014 in piazza Maidan a Kiev. Quanto basta per far sostenere gli utenti che ci siano gli «stessi attori e la stessa regia» da parte degli Stati Uniti in Ucraina per far aprire un nuovo fronte dal latono contro la Russia. Per chi ha fretta Lasi chiama Nana Malashkhia, ha 47 anni ed è una dipendente del Municipio di Tbilisi. «Secondo ...

