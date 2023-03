"Le stigmate della veggente". Madonna di Trevignano, perizia choc dalla D'Urso (Di giovedì 16 marzo 2023) Abbiamo trovato l'erede di Padre Pio. Forse. La rivelazione choc arriva da Pomeriggio 5, il salotto di Canale 5 di Barbara D'Urso. Durante la trasmissione, infatti, il medico Rosanna Chifari ha certificato che le ferite sulle mani di Gisella Cardia sono simili a quelle del frate di Pietrelcina: "Mi sono trovata di fronte a un fenomeno assolutamente straordinario - sostiene la dottoressa che poi spiega - in una situazione clinica normale, una ferita di questo tipo comporterebbe una sintomatologia molto eclatante e grave. Invece le sue mani, malgrado le lesioni, si muovono normalmente, la stessa cosa accadeva in altre figure come quella di Padre Pio". La Cardia, veggente di origini siciliane, sostiene di riuscire a parlare con la Madonna di Trevignano, piccolo paesino sulle sponde del lago ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Abbiamo trovato l'erede di Padre Pio. Forse. La rivelazionearriva da Pomeriggio 5, il salotto di Canale 5 di Barbara D'. Durante la trasmissione, infatti, il medico Rosanna Chifari ha certificato che le ferite sulle mani di Gisella Cardia sono simili a quelle del frate di Pietrelcina: "Mi sono trovata di fronte a un fenomeno assolutamente straordinario - sostiene la dottoressa che poi spiega - in una situazione clinica normale, una ferita di questo tipo comporterebbe una sintomatologia molto eclatante e grave. Invece le sue mani, malgrado le lesioni, si muovono normalmente, la stessa cosa accadeva in altre figure come quella di Padre Pio". La Cardia,di origini siciliane, sostiene di riuscire a parlare con ladi, piccolo paesino sulle sponde del lago ...

