Le possibili avversarie del Napoli ai quarti di Champions League Brivido Real e City | speranza Chelsea

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ilcompleta il pacchetto e, assieme a Milan e Inter, raggiunge idi finale della2023, un traguardo storico per il nostro Paese e, soprattutto, per la squadra partenopea che, dopo aver eliminato senza particolari patemi l’Eintracht di Francoforte, ora può pensare al prosieguo della manifestazione. A questo punto tutta la concentrazione andrà al prossimo appuntamento. Venerdì 17 marzo alle ore 12.00 a Nyon (Svizzera), infatti, si svolgerà il sorteggio per gli accoppiamenti deidi finale della massima competizione continentale per club, con ilprotagonista e vero e proprio “spauracchio” per tutte le altre sette qualificate. Quale sarà, quindi, l’avversaria dell’undici guidato da mister Luciano Spalletti? LE SQUADRE QUALIFICATE AI ...

Il Napoli di Luciano Spalletti fa la storia: gli azzurri regolano con un complessivo 5 - 0 l'Eintracht Francoforte vincendo contro i tedeschi anche la gara di ritorno al Maradona e staccano per la ...Il Napoli per la prima volta nella sua storia approda ai quarti di finale di Champions League: ecco tutte leper il sorteggio che si terrà venerdì 17 marzo alle ore 12 a Nyon. Non c'è alcun paletto di sorta per gli azzurri, che dunque possono sfidare una delle altre sette qualificate.

E' completo il tabellone dei quarti di finale di Champions League, è già altissima l'attesa in vista del sorteggio. Nelle ultime partite si è registrato il traguardo storico del Napoli, gli azzurri ...Grazie al tris contro l'Eintracht, il Napoli accade per la prima volta ai quarti di finale nella sua storia: ora proverà a spingersi il più avanti possibile.