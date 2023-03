“Le Maglie dell’Inter - Tutte le divise nerazzurre dal 1908 a oggi” (Di giovedì 16 marzo 2023) Stagione dopo stagione, dalle prime Maglie dei pionieri del football cucite a mano, a quelle realizzate con fibre altamente tecnologiche e performanti delle divise attuali, senza tralasciare nessuna variante, vengono riprodotte con precisione e accuratezza, una dopo l’altra, Tutte le casacche con cui l’Inter è scesa in campo nei suoi 115 anni di storia. Una vera e propria enciclopedia della maglia dell’Inter, contenente oltre 1.000 riproduzioni accurate di Maglie e circa 80 foto d’archivio, molte delle quali inedite. Inoltre, il volume contiene i capitoli sullo sviluppo dei tessuti, sulla storia e l’evoluzione del logo, sulle Maglie speciali e quelle delle partite giocate dalla formazione mista Inter-Milan, sull’avvento e l’evoluzione delle patch, infine sulle ... Leggi su panorama (Di giovedì 16 marzo 2023) Stagione dopo stagione, dalle primedei pionieri del football cucite a mano, a quelle realizzate con fibre altamente tecnologiche e performanti delleattuali, senza tralasciare nessuna variante, vengono riprodotte con precisione e accuratezza, una dopo l’altra,le casacche con cui l’Inter è scesa in campo nei suoi 115 anni di storia. Una vera e propria enciclopedia della maglia, contenente oltre 1.000 riproduzioni accurate die circa 80 foto d’archivio, molte delle quali inedite. Inoltre, il volume contiene i capitoli sullo sviluppo dei tessuti, sulla storia e l’evoluzione del logo, sullespeciali e quelle delle partite giocate dalla formazione mista Inter-Milan, sull’avvento e l’evoluzione delle patch, infine sulle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Per noi le maglie dell'Inter sono tutte belle, ma abbiamo un debole per questa ?? #BuonCompleannoInter #Inter115… - Giovanni_Dato : @__ricky1410 Avevo un regolarissimo biglietto per il settore 25 (portista). Niente maglie dell'Inter, niente sciarp… - eImudo : Immaginate farvi triggerare da uno che ha lo stesso QI di fiusgamer e fa le live con le maglie dell'inter ahahah male male gli amici iammeiá - ILSERAFO : @missvlahovic Con i biglietti non facevano entrare gli interisti se non nel settore ospiti, ora han detto che li ha… - ccchec : @AslanNerazzurro @romeoagresti Alla lidl non vendano la carta igienica, ma rotoloni fatti da maglie dell’Inter. Fa il solito uso. -

Calcio: Marotta, 'fatti di Oporto incresciosi, faremo il possibile per tutelare i nostri tifosi' ... il Porto deve farsene carico, magari anche con il supporto dell'... magari anche con il supporto dell'Inter, che ha messo a ... maglie indossate che potessero essere identificabili. Si è manifestata una ... Porto - Inter, Marotta: 'Class action Ci sono elementi per arrivarci' ... il Porto deve farsene carico, magari anche con il supporto dell'... magari anche con il supporto dell'Inter, che ha messo a ... maglie indossate che potessero essere identificabili. Si è manifestata una ... Formazioni ufficiali Porto - Inter: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori L'attacco veemente alla profondità per allungare le maglie ...le maglie avversarie sarà una delle chiavi di volta a cui l'Inter ... la retroguardia dell'Inter in questa stagione ha denotato qualche ... ... il Porto deve farsene carico, magari anche con il supporto'... magari anche con il supporto, che ha messo a ...indossate che potessero essere identificabili. Si è manifestata una ...... il Porto deve farsene carico, magari anche con il supporto'... magari anche con il supporto, che ha messo a ...indossate che potessero essere identificabili. Si è manifestata una ...L'attacco veemente alla profondità per allungare le...leavversarie sarà una delle chiavi di volta a cui l'... la retroguardiain questa stagione ha denotato qualche ... "Le maglie dell'Inter": il nuovo libro ufficiale Inter - News Ufficiali