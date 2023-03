Le Leghe europee contro la FIFA sul nuovo calendario (Di giovedì 16 marzo 2023) La decisione della FIFA in vista del suo 73° Congresso a Kigali, in Ruanda, di modificare il calendario del calcio mondiale, aumentando il numero delle partite del Mondiale del 2026 e inserendo un Mondiale per Club annuale al fianco di quello in “formato maxi” appena approvato, ha scatenato la reazione delle dell’European Leagues (l’associazione delle Leghe L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 marzo 2023) La decisione dellain vista del suo 73° Congresso a Kigali, in Ruanda, di modificare ildel calcio mondiale, aumentando il numero delle partite del Mondiale del 2026 e inserendo un Mondiale per Club annuale al fianco di quello in “formato maxi” appena approvato, ha scatenato la reazione delle dell’European Leagues (l’associazione delleL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

