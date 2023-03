“Le Iene” | la confessione intima di Guendalina Tavassi lascia tutti a bocca aperta

Leggi su tvzap

(Di giovedì 16 marzo 2023) News Tv.“Le”. Nella scorsa puntata de “Le” è andata in onda un’intervista realizzata a, ex concorrente del “Grande Fratello”, e al suo compagno Federico Perna. Lasi èta andare ad unache hato. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato un annuncio del genere. (Continua…) Leggi anche:finisce in ospedale in codice rosso: cos’è successo Leggi anche: “L’Isola dei Famosi 2022”, lo scherzo dia Carmen Di Pietro: cos’è successo...