Le facce della morte: Barbie Ferreira e Dacre Montgomery, star di Euphoria e Stranger Things, nel remake (Di giovedì 16 marzo 2023) Il remake del film horror Le facce della morte avrà tra i suoi protagonisti i giovani attori Barbie Ferreira e Dacre Montgomery, conosciuti per le serie Euphoria e Stranger Things. Dacre Montgomery e Barbie Ferreira, star delle serie Stranger Things ed Euphoria, saranno i protagonisti del remake dell'horror Le facce della morte. Il progetto offrirà una nuova versione dell'opera portata nelle sale nel 1978 da John Alan Schwartz e che mostrava dei montaggi inquietanti di scene terrificanti di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 marzo 2023) Ildel film horror Leavrà tra i suoi protagonisti i giovani attori, conosciuti per le seriedelle serieed, saranno i protagonisti deldell'horror Le. Il progetto offrirà una nuova versione dell'opera portata nelle sale nel 1978 da John Alan Schwartz e che mostrava dei montaggi inquietanti di scene terrificanti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Greenpeace_ITA : L’emergenza #plastica e l’emergenza climatica sono due facce della stessa medaglia. La plastica deriva quasi integr… - ctn_mary : MADONNA RAGA MA VI IMMAGINATE MICOL FINALISTA IO ASPETTO SOLO QUESTO PER VEDERE LE FACCE DELLA PHATA E DELLA TONTA #GFVIP - 2ghostshearts : mio dio non so se mi facciano più paura le facce della doc o quelle della phata - mistercecca64 : @simolar1984 Sono tutti uguali! Tutte facce della stessa medaglia! Venduti e corrotti!!! - LeandroRM1900 : #Scheiln e #Meloni sono bifronti, come Giano. Due facce della stessa medaglia -