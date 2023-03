«Le fabbriche pensanti» al via | il meglio del design di Bergamo e Brescia in mostra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ABBItalia : Inaugurata oggi la mostra “Le fabbriche pensanti – Storie di #CompassidOro a Bergamo e Brescia'. #ABB è Top Partne… -

Le. Storie di Compassi d'Oro da Bergamo a Brescia , mostra che sarà inaugurata nella Sala delle Capriate il prossimo 24 marzo, vuole raccontare questa eccellenza a tutti. Dalla ...L'Italia quella scelta la attende da tempo e le mentidella Terra si interrogano da tempo ...stare attenti che non diventi un incentivo all'emigrazione interna visto che le grandi...Non abbiamo macchine, non abbiamo macchine a cui dobbiamo ricordare che l'umanità non deve ... E in quella platea la professoressa di Oxford ha immaginato ledel futuro con meno ...

Compasso d'Oro: storie tra Bergamo e Brescia Ville e Giardini

Vieni a scoprire i 32+1 Compassi d’Oro vinti dalle aziende di Bergamo e Brescia dal 1954 a oggi, testimoni della vocazione innovativa e della produzione manifatturiera delle due città. Scoprire la ...CORDENONS - Tra la chiesa di Santa Maria Maggiore e la canonica, alla fine di una breve viuzza che sfocia in una cancellata, vive e riceve l'unico esorcista ufficiale della nostra provincia.