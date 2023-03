(Di giovedì 16 marzo 2023) Ad assistere al primo confronto, potrebbe definirsi scontro, in rosa in Parlamento tra la premier Giorgia Meloni e il capo dell'opposizione Elly Schlein si ha l'impressione di avere di fronte due mondi distinti e distanti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ferrix88 : @stebellentani Stavo scherzando, ma poi bisogna vedere tante cose. Tassazione e costo della vita. La realtà è una s… - anto_d_63 : RT @AutogriLLocryp: Buongiorno ?? Il tweet su Travaglio di ieri ha riversato nella mia bolla una valanga di antiamericani. Mi auguro che… - gpellarin84 : RT @AutogriLLocryp: Buongiorno ?? Il tweet su Travaglio di ieri ha riversato nella mia bolla una valanga di antiamericani. Mi auguro che… - GnrDre : RT @AutogriLLocryp: Buongiorno ?? Il tweet su Travaglio di ieri ha riversato nella mia bolla una valanga di antiamericani. Mi auguro che… - XBIANCANERAX1 : RT @AutogriLLocryp: Buongiorno ?? Il tweet su Travaglio di ieri ha riversato nella mia bolla una valanga di antiamericani. Mi auguro che… -

Mi interessa fare vedere che ci sonoe quella giusta è la nostra'. Macché, è la nostra: le griderà poco dopo Meloni. Smentendo in parte l'auspicio che Chiara Gribaudo - amicissima e ...Mi interessa far vedere che ci sonoe quella giusta è la nostra'. Tutta diritti dei più poveri e diseguaglianze e allora 'vai Elly - le dice caricandola a pallettoni la coinquilina ......con il club inglese e 9 con la Vecchia Signora. Tre supercoppe Italiane, 4 scudetti e 2 coppecon i bianconeri, una Coppa di Lega inglese e una Europa League nel 2016 - 2017 (anno in cui ...

Le due Italie e l'interesse nazionale ilGiornale.it

Ad assistere al primo confronto, potrebbe definirsi scontro, in rosa in Parlamento tra la premier Giorgia Meloni e il capo dell'opposizione Elly Schlein si ha l'impressione di avere di fronte due ...Ora la Meloni la faccio io. Elly Schlein si gode la tribuna dell’opposizione e si vede a occhio nudo che le piacerebbe imitare la baldanza e l’efficacia dell’attuale ...