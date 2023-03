Le donne che piacevano a Carlo Emilio Gadda (Di giovedì 16 marzo 2023) Ma Carlo Emilio Gadda non era un sodomita represso, un uranista occulto? Così ho letto tante volte, in tanti autori spesso di quella congrega, smaniosi di arruolarlo. Ora però dalle chiacchiere passo alle fonti ossia al “Giornale di guerra e prigionia” (Adelphi), nuova edizione ampliata. Un grosso diario militare che di quelle dicerie è una smentita. Gadda mostra nervi ben protesi, scrive di “una graziosissima cameriera del lago di Garda, dai folti capelli castani, altissima, snella” e poi della vivandiera del reggimento: “Mi piace di più”. Di baci a Edolo: “Limonai con una sarta qui dirimpetto”. Di tresche in Val Camonica: “Il giorno 20 feci una passeggiata a Rino e trovai una contadina, il cui marito è in Australia, su cui potrò contare per il futuro”. E infatti ci saranno altre passeggiate. Alloggiato a Vicenza non ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 marzo 2023) Manon era un sodomita represso, un uranista occulto? Così ho letto tante volte, in tanti autori spesso di quella congrega, smaniosi di arruolarlo. Ora però dalle chiacchiere passo alle fonti ossia al “Giornale di guerra e prigionia” (Adelphi), nuova edizione ampliata. Un grosso diario militare che di quelle dicerie è una smentita.mostra nervi ben protesi, scrive di “una graziosissima cameriera del lago di Garda, dai folti capelli castani, altissima, snella” e poi della vivandiera del reggimento: “Mi piace di più”. Di baci a Edolo: “Limonai con una sarta qui dirimpetto”. Di tresche in Val Camonica: “Il giorno 20 feci una passeggiata a Rino e trovai una contadina, il cui marito è in Australia, su cui potrò contare per il futuro”. E infatti ci saranno altre passeggiate. Alloggiato a Vicenza non ...

