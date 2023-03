Le coperture per i lavori di assestamento della pavimentazione in Piazza San Marco a Venezia (Di giovedì 16 marzo 2023) Su proposta dell’Area lavori Pubblici mobilità e trasporti del Comune di Venezia, al termine dei festeggiamenti del Carnevale, hanno dato il via ai lavori di messa in sicurezza della pavimentazione di Piazza San Marco. Dopo la marea eccezionale del 2019, si è formato un maggior dissesto sulla parte calpestabile della Piazza in quanto vittima di un disallineamento del fondo in sabbia su cui sono posati i masegni. Di conseguenza, si sono formati dei cedimenti che hanno portato ad un’instabilità degli elementi ed a un ampliamento della fessurazione su bordi e spigoli. Tale situazione, estremamente pericolosa per turisti e Veneziani che quotidianamente sono di passaggio, ha portato il Comune di ... Leggi su newsagent (Di giovedì 16 marzo 2023) Su proposta dell’AreaPubblici mobilità e trasporti del Comune di, al termine dei festeggiamenti del Carnevale, hanno dato il via aidi messa in sicurezzadiSan. Dopo la marea eccezionale del 2019, si è formato un maggior dissesto sulla parte calpestabilein quanto vittima di un disallineamento del fondo in sabbia su cui sono posati i masegni. Di conseguenza, si sono formati dei cedimenti che hanno portato ad un’instabilità degli elementi ed a un ampliamentofessurazione su bordi e spigoli. Tale situazione, estremamente pericolosa per turisti eni che quotidianamente sono di passaggio, ha portato il Comune di ...

