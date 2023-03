Le catastrofi climatiche hanno superato la nostra capacità d’immaginazione (Di giovedì 16 marzo 2023) La perdita sembra definire il nostro presente, in particolar modo le perdite associate al clima e ad altre forme di cambiamento ambientale. Successi editoriali come “La sesta estinzione. Una storia innaturale” di Elizabeth Kolbert e “La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile” di Amitav Ghosh inquadrano il presente come un momento nella storia del mondo in cui le perdite catastrofiche superano la nostra capacità immaginativa. Non passa giorno senza che apprendiamo dell’estinzione di una qualche specie, o di una costa minacciata dall’innalzamento dei mari. Nel 2018 il «New York Times Magazine» proponeva una storia intitolata “Perdere la Terra: i dieci anni in cui abbiamo quasi fermato il cambiamento climatico”. Nell’articolo Nathaniel Rich elencava le occasioni perdute di cambiare il corso della storia terrestre. Poiché ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 marzo 2023) La perdita sembra definire il nostro presente, in particolar modo le perdite associate al clima e ad altre forme di cambiamento ambientale. Successi editoriali come “La sesta estinzione. Una storia innaturale” di Elizabeth Kolbert e “La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile” di Amitav Ghosh inquadrano il presente come un momento nella storia del mondo in cui le perditeche superano laimmaginativa. Non passa giorno senza che apprendiamo dell’estinzione di una qualche specie, o di una costa minacciata dall’innalzamento dei mari. Nel 2018 il «New York Times Magazine» proponeva una storia intitolata “Perdere la Terra: i dieci anni in cui abbiamo quasi fermato il cambiamento climatico”. Nell’articolo Nathaniel Rich elencava le occasioni perdute di cambiare il corso della storia terrestre. Poiché ...

