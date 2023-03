“Le ali per volare” non è l’ennesima biografia di Frida Kahlo: ecco l’estratto in anteprima esclusiva (Di giovedì 16 marzo 2023) Scrivere l’ennesimo libro su Frida Kahlo non è facile. Ammetto che era nella lista delle proposte che prima o poi avrei fatto a “Giunti” per la collana dei “Taccuini immaginari” nati con me lo scorso anno con “Poalo sono” dedicato a Borsellino. Quando la casa editrice ha spinto in questa direzione ero poco convinto ma più tornavo a rileggere le parole scritte dalla pittrice e le tante biografie già esistenti, più mi convincevo che fosse necessario presentare ai bambini, ai ragazzi ma anche agli adulti un aspetto di Frida che ancora non è ben venuto a galla: l’altruismo; il suo rapporto con gli animali; la sua voglia di vivere e la sua indignazione per le disparità sociali. Una prospettiva insolita che trasforma agli occhi dei giovani lettori, anche con l’aiuto delle splendide illustrazioni di Candia Castellani, il “personaggio” in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Scrivere l’ennesimo libro sunon è facile. Ammetto che era nella lista delle proposte che prima o poi avrei fatto a “Giunti” per la collana dei “Taccuini immaginari” nati con me lo scorso anno con “Poalo sono” dedicato a Borsellino. Quando la casa editrice ha spinto in questa direzione ero poco convinto ma più tornavo a rileggere le parole scritte dalla pittrice e le tante biografie già esistenti, più mi convincevo che fosse necessario presentare ai bambini, ai ragazzi ma anche agli adulti un aspetto diche ancora non è ben venuto a galla: l’altruismo; il suo rapporto con gli animali; la sua voglia di vivere e la sua indignazione per le disparità sociali. Una prospettiva insolita che trasforma agli occhi dei giovani lettori, anche con l’aiuto delle splendide illustrazioni di Candia Castellani, il “personaggio” in ...

